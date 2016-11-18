Херсон Вергара: "Изменения в руководстве тульского "Арсенала" пошли клубу на пользу"

Защитник "Арсенала" Херсон Вергара высказал мнение, что изменения, произошедшие в руководстве и тренерском штабе тульского клуба, пошли на пользу коллективу. В октябре пост президента "Арсенала" занял Гурам Аджоев, а новым тренером команды стал Сергей Кирьяков, сменивший Сергея Павлова. Тульский клуб после 13 туров чемпионата России занимает 14-е место, набрав 9 очков.

– Да, эти перемены определенно стали позитивными, все меняется к лучшему, – цитирует "Р-Спорт" Вергару. – Я не так много играл при предыдущем тренере, сейчас ситуация изменилась: у нас сменился президент клуба, руководство, я думаю, что эти перемены пошли клубу на пользу, поскольку сейчас нам не приходится ни о чем волноваться. Все, что от нас требуется, – выходить и играть, набирать очки и побеждать.