Хердур Магнуссон: "Я достаточно разноплановый игрок - могу играть на разных позициях"

Новичок ЦСКА исландский защитник Хердур Магнуссон отметил, что готов помочь команде на разных позициях.

– В прошлом сезоне из-за травм нападающих ему приходилось играть в атаке. Вы готовы к этому?

– Мне приходилось играть на этой позиции, а также есть у меня и опыт выступления в полузащите. Я готов к такому повороту событий, готов обсуждать с тренером, где и как мне играть в ЦСКА. Для меня неважно, какую позицию занимать. Я готов приносить пользу команде и выкладываться на максимум на любом участке поля.

– В сборной Исландии вы играете слева в защите, при этом ваша национальная команда играла в двух центральных защитников. В ЦСКА же вам, вероятнее всего, придется выступать в центре обороны при схеме с тремя центральными защитниками. Сложно будет перестроиться?

– Я играл по схеме с тремя центральными защитниками в "Ювентусе" и знаю, как это делается. Вообще, я достаточно разноплановый игрок – могу играть на разных позициях и считаю, что это хорошо как для меня, так и для моей команды, - цитируют футболиста "Известия".

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