Хердур Магнуссон: "Спасибо фанатам ЦСКА за впечатляющую поддержку в матче с "Арсеналом"

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поблагодарил болельщиков армейского клуба за поддержку в матче 4-го тура РПЛ против "Арсенала" (3:0).

- Первая победа в лиге - это всегда нечто особенное. Все наши парни показали великолепную игру, мы забили отличные голы. Спасибо фанатам за впечатляющую поддержку, вы как всегда на высоте! - написал Магнуссон в Твиттере.