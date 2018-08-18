22:10 | Футбол — РПЛ

Хердур Магнуссон: "Спасибо фанатам ЦСКА за впечатляющую поддержку в матче с "Арсеналом"


Защитник ЦСКА  Хердур Магнуссон поблагодарил болельщиков армейского клуба за поддержку в матче 4-го тура РПЛ против "Арсенала" (3:0).

Первая победа в лиге - это всегда нечто особенное. Все наши парни показали великолепную игру, мы забили отличные голы. Спасибо фанатам за впечатляющую поддержку, вы как всегда на высоте! - написал Магнуссон в Твиттере. 

ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице после четырех игр. 

ЦСКА - Арсенал Т

 

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 4-й тур
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