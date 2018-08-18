Хердур Магнуссон: "Спасибо фанатам ЦСКА за впечатляющую поддержку в матче с "Арсеналом"

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поблагодарил болельщиков армейского клуба за поддержку в матче 4-го тура РПЛ против "Арсенала" (3:0).
- Первая победа в лиге - это всегда нечто особенное. Все наши парни показали великолепную игру, мы забили отличные голы. Спасибо фанатам за впечатляющую поддержку, вы как всегда на высоте! - написал Магнуссон в Твиттере.
First win in the league is always special. Lads were great and the fans amazing as usual!– Hörður B. Magnússon (@HordurM34) 18 августа 2018 г.
Первая победа в лиге - это всегда нечто особенное. Все наши парни показали великолепную игру, мы забили отличные голы. Спасибо фанатам за впечатляющую поддержку, вы как всегда на высоте! #23 pic.twitter.com/CNyO6t9IMi
ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице после четырех игр.