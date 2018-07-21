Хердур Магнуссон: "Смотрел матч ЦСКА - "Спартак", так что знаю уровень РФПЛ"

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон рассказал о том, что в Лиге чемпионов хотел бы получить в соперники туринский "Ювентус". Игрок сборной Исландии перешел в армейский клуб из "Бристоль Сити" этим летом.

- В Ростове сейчас играет целая исландская диаспора. Общаетесь с ними, поддерживаете связь? Может советовались по поводу перехода в ЦСКА?

- Они мне очень сильно помогли и вдохновили на этот переход. Всегда приятно жить в столице и играть в таком большом клубе. На лицо все плюсы. Их совет помог мне. На самом деле выбор был не сложный. Ребята сказали, что я однозначно должен принимать такое предложение и переходить, потому что клуб большой. После того, как трансфер состоялся, ребята сказали, что горды за меня.

- Насколько хорошо вам знакома РФПЛ?

- Я следит за выступлением российских команд. РФПЛ очень сильная, боевая и она очень похожа на чемпионат Англии. Идет много борьбы и надо быть физически очень крепкими, чтобы играть здесь. Уровень лиги достаточно высокий и она изобилует мощными клубами. Я следил за РФПЛ в прошлом сезоне.

- Смотрели матч ЦСКА или других клубов?

- Видел матч армейцев в Лиге чемпионов в Англии с "Арсеналом", а также дерби ЦСКА - "Спартак". Это крупнейшее дерби страны. Так что уровень лиги я понимаю.

- Как вам стадион ЦСКА?

- На самом деле ощущения невероятные. Я уже знал, что у армейцев очень хорошие болельщики, которые весь матч не утихают и отлично поддерживают свою команду. Я сегодня немного разочарован тем, что мы не смогли подарить победу болеьщикам, которые пришли на стадион.

- ЦСКА предстоит стартовать в Лиге чемпионов. С какими соперниками хотели бы сыграть?

- С "Ювентусом" и другими топ-клубами. Но в этом турнире все соперники сильные, поэтому нет большой разницы, с кем играть. Очень жду жеребьевки, чтобы понимать какая будет группа.

- Не из-за Криштиану Роналду хотите "Ювентус" в соперники?

- Это мой бывший клуб, и я знаю лично большинство футболистов. А что касается Роналду, мы играли с Португалией на чемпионате мира и добыли ничью. Так что у меня с Криштиану Роналду счет 1:1 (смеется). Он мне не страшен. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)