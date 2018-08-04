Хердур Магнуссон: "Счастлив быть "конем"

Новичок ЦСКА защитник Хердур Магнуссон заявил, что ему нравится символ армейской команды - конь.

- Я знаю, что конь – это давний, исторический символ нашей команды, - сказал Магнуссон в интервью клубной пресс-службе. - И мне это нравится. Хочу быть частью этой традиции. У нас в стране очень любят коней, я счастлив быть "конем".

Магнуссон перешел в ЦСКА 20 июня. В составе армейцев он выиграл Суперкубок России.