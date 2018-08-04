Хердур Магнуссон: "Счастлив быть "конем"

Новичок ЦСКА защитник Хердур Магнуссон заявил, что ему нравится символ армейской команды - конь.
- Я знаю, что конь – это давний, исторический символ нашей команды, - сказал Магнуссон в интервью клубной пресс-службе. - И мне это нравится. Хочу быть частью этой традиции. У нас в стране очень любят коней, я счастлив быть "конем".
Магнуссон перешел в ЦСКА 20 июня. В составе армейцев он выиграл Суперкубок России.
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Дополнительная информация
https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/exclusive/hordur-magnusson-v-islandii-prosto-obozhayut-koney/