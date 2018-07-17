Хердур Магнуссон: "Рад, что перешел в ЦСКА"

Новый защитник ЦСКА Хердур Магнуссон признался, что очень быстро принял решение о переходе в армейский клуб. 25-летний исландец также заявил, что надеется быстро адаптироваться к российскому футболу.

- Я очень рад, что перешел в ЦСКА, - сказал Магнуссон в интервью клубной пресс-службе. - Честно говоря, вообще не размышлял над предложением армейцев. Принятое решение - самое быстрое в моей жизни. Надеюсь, у меня все получится. По первой тренировке я понял, что уровень мастерства моих партнеров высок, мне все здесь нравится: тренер, персонал, качество газона. Уверен, что смогу адаптироваться к российскому футболу и прогрессировать вместе с командой.

Магнуссон присоединился к ЦСКА 20 июня. Ранее он выступал за "Бристоль Сити" с 2016 по 2018 год.

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