Хердур Магнуссон: "Постараюсь быть еще большим викингом, чем Вернблум"

Новичок ЦСКА Хердур Магнуссон в интервью пресс-службе клуба выразил сожаление по поводу того, что ему не довелось поиграть в составе армейцев вместе с Понтусом Вернблумом. Шведский опорник покинул российский клуб по истечении срока контракта этим летом.

Ранее главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко, говоря о исландском защитнике сказал, что "в связи с уходом Вернблума ЦСКА был нужен викинг".

– Вы – первый исландский игрок в истории ЦСКА. Это мотивирует?

– У вас был шведский викинг, а теперь у вас есть исладский. Я думаю, замена стоящая. С удовольствием поиграл бы с Понтусом, но он ушел из команды. Поэтому я забираю его шлем себе и постараюсь быть еще большим викингом, чем он.

– Ну, это будет не так просто...

– (смеется) Согласен.

– Но мы верим в вас.

Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и два Суперкубка России. В сезоне-2017/18 швед принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забив 8 мячей и сделав 7 голевых передач.

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