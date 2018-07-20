Хердур Магнуссон: "Погба в ЦСКА? Хотел бы снова поиграть с ним"

Новичок ЦСКА Хердур Магнуссон в интервью пресс-службе клуба рассказал о том, как он и Поль Погба делалил первые шаги в "Ювентусе". Исландский защитник находился в системе туринцев с 2011 по 2016 год, а французский хавбек присоединился к "старой синьоре" годом позже.

– Любопытная вещь о вас. Вы достаточно близкие друзья с Полем Погба. Это правда?

– Да, мы пересекались в "Ювентусе". Поэтому я хорошо его знаю. Отличный футболист. Мы так много играли и тренировались вместе!

– Мы читали, что именно вы помогали ему делать первые шаги в "Юве".

– Он перешел из "Манчестер Юнайтед". Понятно, что он не говорил по-итальянски, я тоже бегло не изъяснялся на этом языке. Поэтому мы общались на английском и вместе учили итальянский. Это помогло каждому из нас, потому что мы начинали с одного уровня владения языком. В конце концов Поль выучил язык.

– Давайте позвоним ему прямо сейчас и скажем, что настал идеальный момент для перехода в ЦСКА, Он наверняка сможет пробиться в основу, ведь у нас ушло несколько полузащитников.

– Было бы здорово вновь поиграть вместе, но сейчас он – один из лучших полузащитников мира. Желаю ему всего самого замечательного. О том, чтобы он перешел к нам, можно только мечтать. Но я мечтаю и о том, чтобы играть рядом с каждым футболистом ЦСКА!

Таблица переходов РФПЛ //

Все о чемпионате России по футболу – здесь