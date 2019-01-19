Хердур Магнуссон: "Победой над "Реалом" можно и нужно гордиться еще долго"

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поделился впечатлениями от первого сбора армейцев в Кампоаморе. Также он прокомментировал выступление армейцев в первой части сезона.

– До этого я никогда не бывал в Кампоаморе. Здорово, что мы работаем именно в Испании, – цитирует официальный сайт ЦСКА Магнуссона. – Первая неделя прошла хорошо. Мне здесь все нравится, хотя тренировки очень тяжелые.

– Вы видели и "Зенит", и "Краснодар", и "Локомотив". Какая российская команда впечатлила в первой части чемпионата?

– Многие, и эти в том числе. Даже если бы я не знал названий, сказал бы то же самое. В России очень сильная лига, и мне это нравится.

– В первой части сезона особняком стоит игра с "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу". Болельщики до сих пор очень гордятся той победой…

– Ей можно и нужно гордиться еще долго! Я и сам ей очень горжусь. Это была великолепная игра, еще важнее – что мы сумели обыграть "Реал" дважды подряд. Ни одна команда в еврокубковой истории до этого момента не выигрывала на "Сантьяго Бернабеу" у "Реала" со счетом 3:0, и это многое нам дало.