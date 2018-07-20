Хердур Магнуссон: "Начал следить за ЦСКА маленьким ребенком"

Новичок ЦСКА Хердур Магнуссон в интервью пресс-службе клуба сказал, что долго не раздумывал о том, стоит ли ему принимать предложение армейцев и уходить из "Бристоль Сити". Контракт 25-летнего исландского защитника с красно-синими рассчитан до лета 2022 года.

– Легко ли далось решение о переходе?

– Да, это было самое быстрое решение в моей жизни! Я не мог отказать клубу такого масштаба как ЦСКА. Очевидно, что многие игроки мечтают выступать за эту команду.

– Может быть, вы советовались со Сверриром Ингасоном из "Ростова" или еще кем-то из соотечественников?

– Да, я общался с ребятами. Они очень лестно отзывались о российском футболе и, конечно же, о ЦСКА. Этот клуб выступает в Лиге чемпионов. Отличное продолжение моей карьеры! Ну и на поле мы с ростовскими исладцами тоже теперь перечечемся.

– Мы знаем, что вы можете играть центрального защитника или крайнего защитника. Какую позицию вы предпочитаете? Были ли разговоры с тренером – как именно он собирается вас использовать?

– Да, мы уже общались с ним. Я центральный защитник, но могу сыграть и слева в обороне как это происходит в сборной. Никаких проблем. Самое главное – завоевать место в составе. Это моя главная цель.

– Что вы знаете о ЦСКА, о фанатах, о красно-синих цветах, которые команда с гордостью представляет?

– Это легкий вопрос. ЦСКА – самый большой клуб в России! Более 10 лет он удерживает лидирующие позиции в стране. Мне известны имена легенд – Акинфеева, братьев, Игнашевича. Еще я знаю Головина. Я начал следить за ЦСКА маленьким ребенком. Одной фразой я бы описал команду так: "Большой клуб!"

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