15:04 | Футбол — РПЛ

Хердур Магнуссон: "Лично знаю тренера "Спартака" и хочу у него выиграть"

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Защитник ЦСКА  Хердур Магнуссон заявил, что многому научился у главного тренера "Спартака"  Массимо Карреры во время совместной работы в "Ювентусе".

- Я принимал участие в дерби во время выступлений в Исландии, - сказал Магнуссон в интервью клубной пресс-службе. - Это были хорошие игры, но они отличались от тех, в которых я участвую здесь. В России больше болельщиков, они спорят друг с другом, поскольку хотят быть лучшими в городе.

Матч со "Спартаком" будет хорошей игрой. Это очень хорошая команда. Я лично знаю тренера "Спартака" и хочу у него выиграть. Я очень многому у него научился. Поэтому знаю, что у него хорошая комада. 

ЦСКА – "Спартак": чемпионат России, РПЛ, 8-й тур, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 19.00 (мск)

ЦСКА - Спартак

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Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=Obi_RQIGTjM

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