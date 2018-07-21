Хердур Магнуссон: "Горд, что ЦСКА обратил на меня внимание"

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон рассказал о том, как проходит его адаптация в новой команде. Исландский игрок обороны, перешедший в российский клуб из "Бристоль Сити", отметил, что с нетерпением ждет первого официального матча за клуб.

Сегодня, 21 июля, команда Виктора Гончаренко в последнем перед началом сезона-2018/19 в товарищеском матче сыграла вничью с "Енисеем" (1:1). Магнуссон провел в этой встрече все 90 минут.

– Какие ощущения после дебюта в ЦСКА?

– Мне очень понравилось, ощущения отличные. Хочу как можно быстрее адаптироваться и с нетерпением жду первого официального матча.

– Сегодня вы много подсказывали партнером. Чувствуете себя одним из лидеров ЦСКА?

– У нас очень молодая команда и каждый из футболистов сам по себе лидер. Я, наверное, самый возрастной из ребят, поэтому стараюсь совершенствовать свой уровень игры и подсказывать футболистам, чтобы они тоже росли и прибавляли в командной игре. Считаю, что у нас хорошая, молодая команда, которая взрослеет. мы должны держаться вместе и подсказывать друг другу.

– Вы играли на чемпионате мира в Москве в составе своей сборной. Могли ли тогда представить, что будете выступать в этой стране?

– Когда первый раз узнал о ЦСКА, понял, что речь идет о лучшем клубе Москвы и что это именитый клуб. Был очень горд, что такой большой клуб обратил на меня внимание. Я с удовольствием свяжу свою дальнейшую жизнь с Москвой. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

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