14:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Хайдар Алханов: "В "Тереке" хотят, чтобы Оздоев остался в клубе после аренды"

0
0
0

Вице-президент "Терека" Хайдар Алханов остался доволен переходом полузащитника "Рубина" Магомеда Оздоева в грозненский клуб. Он отметил, что футболист обязательно поможет команде. Казанцы отдали хавбека в аренду до конца сезона.

– Это очень хороший переход, Магомед должен помочь "Тереку". Тем более Оздоев начинал карьеру в дубле грозненского клуба, – сказал Алханов. – Это способный и хороший футболист, которого мы рады видеть в команде.

– Допускаете, что Оздоев может и будущий сезон провести в "Тереке"?

– Нам бы этого очень хотелось. (Сергей АСТАХОВ)

"Терек" арендовал Оздоева

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ