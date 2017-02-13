Хайдар Алханов: "В "Тереке" хотят, чтобы Оздоев остался в клубе после аренды"

Вице-президент "Терека" Хайдар Алханов остался доволен переходом полузащитника "Рубина" Магомеда Оздоева в грозненский клуб. Он отметил, что футболист обязательно поможет команде. Казанцы отдали хавбека в аренду до конца сезона.

– Это очень хороший переход, Магомед должен помочь "Тереку". Тем более Оздоев начинал карьеру в дубле грозненского клуба, – сказал Алханов. – Это способный и хороший футболист, которого мы рады видеть в команде.

– Допускаете, что Оздоев может и будущий сезон провести в "Тереке"?

– Нам бы этого очень хотелось. (Сергей АСТАХОВ)

"Терек" арендовал Оздоева