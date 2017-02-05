15:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Хайдар Алханов: "Торже хотел вернуться в Румынию? Пока по нему ничего нет"

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Вице-президент "Терека" Хайдар Алханов отметил, что клуб просматривает потенциальных новичков. В зимнее трансферное окно грозненцы подписали контракт с одним игроком – полузащитником Бернардом Беришей из "Анжи".

– Торже хотел вернуться в Румынию. Есть ли подвижки в трансфере?

– На данный момент он является игроком "Терека", пока по нему ничего нет.

– "Терек" подписал контракт лишь с одним новичком. Еще приобретения планируете?

– Просматриваем кандидатов. Больше пока сказать не могу. (Сергей АСТАХОВ)

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