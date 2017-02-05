Хайдар Алханов: "Торже хотел вернуться в Румынию? Пока по нему ничего нет"

Вице-президент "Терека" Хайдар Алханов отметил, что клуб просматривает потенциальных новичков. В зимнее трансферное окно грозненцы подписали контракт с одним игроком – полузащитником Бернардом Беришей из "Анжи".
– Торже хотел вернуться в Румынию. Есть ли подвижки в трансфере?
– На данный момент он является игроком "Терека", пока по нему ничего нет.
– "Терек" подписал контракт лишь с одним новичком. Еще приобретения планируете?
– Просматриваем кандидатов. Больше пока сказать не могу. (Сергей АСТАХОВ)