Хайдар Алханов: "Торже хотел вернуться в Румынию? Пока по нему ничего нет"

Вице-президент "Терека" Хайдар Алханов отметил, что клуб просматривает потенциальных новичков. В зимнее трансферное окно грозненцы подписали контракт с одним игроком – полузащитником Бернардом Беришей из "Анжи".

– Торже хотел вернуться в Румынию. Есть ли подвижки в трансфере?

– На данный момент он является игроком "Терека", пока по нему ничего нет.

– "Терек" подписал контракт лишь с одним новичком. Еще приобретения планируете?

– Просматриваем кандидатов. Больше пока сказать не могу. (Сергей АСТАХОВ)