Хайдар Алханов: "Сократить финансирование "Терека"? Рамзан Ахматович нас не оставит"

По итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, при участии государственных корпораций, поручено представить предложение по поэтапному сокращению финансирования профессионального спорта и увеличению финансирования массового спорта из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств государственных корпораций. За комментариями "СЭ" обратился к вице-президенту "Терека" Хайдару Алханову.

– Думаю, для любой бюджетной команды это создаст определенные проблемы, – сказал Алханов. – Но наш глава республики Рамзан Ахматович (Кадыров. – Прим. "СЭ") в еще более тяжелых условиях поддерживал "Терек". Уверен, он продолжит поддерживать коллектив, мы найдем спонсоров и останемся на плаву.

Сейчас непростые экономические времена. Мы с пониманием отнесемся к такому решению, но я бы не хотел, чтобы нас лишили каких-то бюджетных возможностей, вливаний. (Виталий АЙРАПЕТОВ)