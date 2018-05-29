Хайдар Алханов: "Через три-пять лет "Ахмат" будет укомплектован воспитанниками академии"

Генеральный директор академии футбола "Рамзан" Хайдар Алханов уверен, что его воспитанники со временем могут попасть в основной состав "Ахмата". По его словам, внедрение в состав местных игроков сыграет грозненцам на руку в финансовом плане, а также повысит интерес к команде.

– Можно рассчитывать, что в скором времени главную команду Чечни пополнят футбольные таланты из местной школы?

– Сразу отвечу: такие ребята есть. И немало, – цитирует ТАСС Алханова. – В каждой группе у нас есть очень интересные подрастающие умельцы. Все они просто мечтают играть в "Ахмате". Да и девиз академии: "Наше имя – "Рамзан"! Наша мечта – "Ахмат"! Я знаю, что в скором времени главная команда республики начнет пополняться воспитанниками местной школы.

Потенциал виден уже сейчас. Из академии несколько игроков вызваны в юношескую сборную России. Это тоже говорит о том, что у нас есть очень талантливые ребята, которые выступают на достаточно высоком уровне. Мы в этом году впервые в истории академии отдали десять человек в молодежную команду "Ахмата". Это очень большой успех. Самое главное, они играют достойно. А ведь они еще школьники. Нам есть чем гордиться и чему радоваться. У меня есть основания считать, что через три-четыре года, максимум пять лет в основном команда будет состоять из наших воспитанников.

В этом очень сильно заинтересован и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Это его мечта. И она осуществима, учитывая, что все условия он нам создал. Академия в состоянии готовить хороших, классных игроков для основной команды. Это очень важно во многих аспектах. Если будут играть наши местные футболисты, интерес к клубу резко возрастет. Я уже ясно представляю эту картину, это недалекое будущее. Ну и в финансовом плане у клуба будет уходить в разы меньше средств.