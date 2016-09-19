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Хави Грасия: "Зенит" был сильнее "Рубина"

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Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после поражения от "Зенита" (1:4) в гостевом матче 7-го тура чемпионата России подчеркнул, что соперник был сильнее. По словам испанского специалиста, на матч 1/16 финала Кубка России против "Читы" отправится боеспособный состав.

– Думаю, результат выражает ход игры, – подчеркнул Хави Грасия. – "Зенит" был сильнее нас. С самого начала мы дали сопернику много свободы, результат на табло отражает это.

– На кубковый матч команда поедет основным составом?

– Мы пошлем боеспособный состав с учетом того, кто сколько времени провел на поле за последнее время. Безусловно, мы хотим победить.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 7-й тур

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