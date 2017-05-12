Хави Грасия: "Я знаю, кто такой Бердыев"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия в преддверии матча против 28-го тура чемпионата России против "Ростова" отметил, что не придает особого значения дуэли с бывшим главным тренером казанцев Курбаном Бердыевым.

– Тренер "Ростова" Курбан Бердыев 12 лет тренировал "Рубин". Будет ли для вас это дополнительной мотивацией перед матчем?

– Я знаю, кто такой Бердыев. Если для кого-то этот факт будет дополнительным стимулом, то это прекрасно. Но главная мотивация для меня – выиграть третий матч подряд. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Матч "Ростов" - "Рубин" пройдет в воскресенье, 14 мая, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.