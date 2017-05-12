Хави Грасия: "Я стараюсь выполнять свою работу и моя совесть спокойна"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия в преддверии гостевой встречи 28-го тура чемпионата России против "Ростова" отметил, что команда пребывает в хорошем настроении после двух побед кряду.

– В первом круге в Казани вы сыграли с "Ростовом" 0:0. Ожидаете такого же закрытого футбола?

– Результат матча определяется не только одним соперником – это игра двух команд. Если посмотреть матчи нашего соперника, то можно увидеть, что в играх "Ростова" всегда упорная борьба.

– Не рассматривание ли вы последние матчи нынешнего сезона как подготовку к следующему?

– Нет. Мы сконцентрированы на конкретной игре. Выходим с настроем победить. Наша задача – финишировать как можно выше.

– Какое настроение в команде после серии побед?

– Победы всегда улучшают и атмосферу и настроение. Эта серия дала спокойствие команде и, думаю, вам. Наша задача радовать болельщиков.

– На вас было больно смотреть перед игрой с "Локомотивом"...

– Спасибо за беспокойство. Я стараюсь выполнять свою работу и в этом плане моя совесть спокойна. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Матч "Ростов" - "Рубин" пройдет в воскресенье, 14 мая, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.