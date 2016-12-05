Хави Грасия: "Выйти с "Рубином" на новый уровень – мой главный вызов в России"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия, который в девяностые годы выступал в одной команде с Валерием Карпиным и Унаи Эмери, дал большое интервью "СЭ" перед матчем со "Спартаком". Он подчеркнул, что казанский клуб отличается от всех его предыдущих мест работы.

– Можете сравнить "Рубин" с какой-то из ваших бывших команд?

– Тут все иначе. Масштабы другие. Видно, что это не просто клуб, и даже не просто один город. Это система, за которой стоит целая республика. Территория со своим сердцем.

– Знаете, почему "Рубин" выбрал именно вас?

– Полагаю, понравилась моя работа в "Малаге", которую я принял после изменения финансовой ситуации. Но, знаете, даже несмотря на отток спонсорских денег, система работала. В "Малаге" хорошая инфраструктура, сильная академия, грамотная селекция – все это позволяло успешно существовать. Клуб переориентировался на воспитание и последующую продажу футболистов.

– По каким причинам не захотели остаться?

– "Малага" предлагала продолжить сотрудничество – был готов контракт на три года. Но на мой взгляд, тренер должен развиваться. Нельзя стоять на месте. "Рубин" сделал очень хорошее предложение. Срок соглашения – четыре года, привлекательные финансовые условия, большие задачи. Понимал, что будет сложно, но быстро принял решение. Выйти на новый уровень вместе с "Рубином" – вот мой главный вызов в России. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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