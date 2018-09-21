Хави Грасия: "В России было сложно. Ощущалось давление от работы политика"

Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия в интервью Daily Mail вспомнил времена работы в "Рубине". Испанец возглавлял казанский клуб с мая 2016 по июнь 2017 года.

- В Испании шейх держался отдаленно (владелец "Малаги" Абдулла бен Нассер Аль-Тани. - Прим. "СЭ"), а в России давление от работы на политика ощущалось (мэра Казани Ильсура Метшина. - Прим. "СЭ"), - сказал Грасия. - Все люди разные, не так ли? Шейх является владельцем клуба, поэтому может поступать, как хочет.

В России было тяжело. Я пытался учить русский язык, но было много переводчиков. На тренировочном поле я говорил на испанском, а переводчики доносили речь до игроков на французском, русском и английском языках. Это непросто.

Грасия возглавил "Уотфорд" в январе. В нынешнем чемпионате Англии команда после пяти туров идет на четвертом месте.