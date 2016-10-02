Хави Грасия: "В целом матч "Краснодар" - "Рубин" был равным"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после поражения от "Краснодара" в гостевом матче 9-го тура чемпионата России в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что в первом тайме игра была закрытой с обеих сторон. По мнению Грасии, матч был достаточно равным.

– В первом тайме была закрытая игра с обеих сторон, – подчеркнул Грасия. – По сути дела, у "Краснодара" был лишь один момент с этим штрафным, который привел к голу.

– Что вы изменили в перерыве? Во втором тайме "Рубин" пошел вперед.

– Мы хотели сравнять счет, нужно помимо итога встречи учитывать и другие обстоятельства. Был пенальти на Канунникова, был гол, который мы забили, но который не был засчитан.

– Довольны действиями своих игроков и темпом?

– Если мы проигрываем, не можем быть довольны. В целом игра была достаточно равная. В первом тайме один момент "Краснодара", штрафной – гол, после перерыва игра шла на встречных курсах.