21:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Хави Грасия: "В целом матч "Краснодар" - "Рубин" был равным"

0
0
0
1

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после поражения от "Краснодара" в гостевом матче 9-го тура чемпионата России в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что в первом тайме игра была закрытой с обеих сторон. По мнению Грасии, матч был достаточно равным.

– В первом тайме была закрытая игра с обеих сторон, – подчеркнул Грасия. – По сути дела, у "Краснодара" был лишь один момент с этим штрафным, который привел к голу.

– Что вы изменили в перерыве? Во втором тайме "Рубин" пошел вперед.

– Мы хотели сравнять счет, нужно помимо итога встречи учитывать и другие обстоятельства. Был пенальти на Канунникова, был гол, который мы забили, но который не был засчитан.

– Довольны действиями своих игроков и темпом?

– Если мы проигрываем, не можем быть довольны. В целом игра была достаточно равная. В первом тайме один момент "Краснодара", штрафной – гол, после перерыва игра шла на встречных курсах.

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 9-й тур

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Teoretik

Как и средняя температура по больнице колеблется в пределах 36.6

21:19

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ