15:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Хави Грасия: "Урал" не зря дошел до полуфинала Кубка"

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Главный тренер "Рубина" Хави Грасия раскритиковал игру своей команды в первом тайме матча 20-го тура чемпионата России с "Уралом" (0:1). По его словам, казанцы упустили хорошую возможность подняться в таблице.

– Считаю, что первый тайм мы провели достаточно слабо, – сказал Грасия. – После перерыва действовали лучше, были голевые моменты, но команда слишком поздно отреагировала на пропущенный мяч.

Считаю, что "Урал" – хорошая и сильная команда, которая всегда борется до конца. Не зря они дошли до полуфинала Кубка России. Для нас это упущенная возможность поправить наше турнирное положение. Очень жаль.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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nikvp

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CanagliaVova

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