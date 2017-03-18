Хави Грасия: "Урал" не зря дошел до полуфинала Кубка"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия раскритиковал игру своей команды в первом тайме матча 20-го тура чемпионата России с "Уралом" (0:1). По его словам, казанцы упустили хорошую возможность подняться в таблице.
– Считаю, что первый тайм мы провели достаточно слабо, – сказал Грасия. – После перерыва действовали лучше, были голевые моменты, но команда слишком поздно отреагировала на пропущенный мяч.
Считаю, что "Урал" – хорошая и сильная команда, которая всегда борется до конца. Не зря они дошли до полуфинала Кубка России. Для нас это упущенная возможность поправить наше турнирное положение. Очень жаль.
nikvp
Трем командам из нижней части таблицы Рубин забил один мяч. Что делали на сборах?
16:21
CanagliaVova
Чемодан, вокзал, Мадрид!
16:15