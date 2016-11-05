15:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Хави Грасия: "Уфа" предстала очень организованной командой в матче с "Рубином"

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Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после гостевой победы в матче 13-го тура чемпионата России над "Уфой" (3:2) отметил, что команда знает по себе, насколько непросто играть в меньшинстве против хорошо организованного соперника. По словам специалиста, игроки "Рубина" очень хорошо поработали. Вопрос о двух назначенных пенальти в ворота соперника испанец не стал комментировать.

– Во время последнего выезда мы тоже играли в меньшинстве, – сказал Грасия в эфире канала "Наш футбол". – Знаем по себе, как непросто играть, когда удаляют футболистов. Особенно против такой организованной команды, как "Уфа". Ребята очень хорошо поработали. Понимали, что нам очень необходима эта победа.

Пенальти? Это вопрос к арбитрам. В каждом матче случаются разные спорные эпизоды.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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goldenden

Уфе респект! В Рубине, увы, все тот же бардак! Garcia, go home!

16:09

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