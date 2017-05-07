Хави Грасия: "Уфа" организованная команда, непростой соперник"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия в преддверии матча 27-го тура чемпионата России против "Уфы" заявил, что его подопечных ждет непростая встреча. Специалист отметил, что уфимский клуб очень организованный и активно использует контратаки.

- На поле всегда выходит все команды, поэтому игра зависит от двух команд, - сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Грасия. - Игра против непростого соперника. "Уфа" организованная команда, непростой соперник. Соперник очень активно использует контратаки, сыграем сбалансированно.

Напомним, что матч "Рубин" - "Уфа" состоится сегодня, 7 мая, начало - в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи