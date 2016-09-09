Хави Грасия: "У нас есть 15 легионеров, но проблема не в этом"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия отметил, что не испытывает проблем с большим количеством легионеров. По словам наставника, команда близка к первой победе в чемпионате. "Рубин" после пяти туров занимает 14-е место в таблице, имея в активе 3 очка.

– У нас есть 15 легионеров, но у нас есть и около 15 российских футболистов, – цитирует "Р-Спорт" Грасию. – Проблема не в этом, а в том, что у нас до сих пор нет побед. Ее (победы) нужно добиться в предстоящей игре с "Уралом". Во время паузы в чемпионате мы много работали, и хотя не все футболисты были с нами, мы сделали еще один шаг к первой победе.

Процесс строительства команды проходит непросто. Не все игроки присоединились к нам вовремя. Но мы на правильном пути. Главное для нас сейчас – построить команду. Статистика показывает, что мы близки к первой победе. Мы больше соперников владели мячом, нанесли 22 удара в матче с "Оренбургом". Не нужно зацикливаться на цифрах, но мы на верном пути.