11:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Хави Грасия: "Спартак" - кандидат в чемпионы"

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Испанский тренер "Рубина" Хави Грасия в интервью "Реальному времени" подчеркнул, что "Спартак" хорошо провел первую часть сезона. При этом специалист отметил, что и в предыдущие годы красно-белые показывали хороший старт, но после перерыва в их игре наступал спад.

 
Вчера. Краснодар. "Краснодар" - "Спартак" - 2:2. 73-я минута. Федор СМОЛОВ (№ 90) празднует свой гол.Почему за такие ничьи дают поровну очков?!

- Можете представить, что "Барселона" 13 лет не может выиграть никакой титул: ни чемпионат, ни кубок? - вопрос Грасии.

- Это совершенно невозможно.

- Сопоставимая по титулованности на внутренней арене команда "Спартак" доказывает, что нет ничего невозможного. Станет ли он чемпионом после 13 лет без каких-либо титулов?

- Не знал (смеется). "Спартак" очень хорошо провел первую часть сезона. Да, они делали это много раз в предыдущие сезоны. Но во второй части они оказывались неспособны поддержать форму. Но думаю, что "Спартак" в этом сезоне - кандидат в чемпионы.

- Чья игра из команд чемпионата России вам больше нравится?

- Мне нравится "Рубин". Он - мой. Я очень ценю свое. Я верю в нашу работу, верю, что мы будем играть с каждым разом лучше и получать лучшие результаты. Я очень верю. А о других командах говорить не хочу.

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https://realnoevremya.ru/sports/57968-eksklyuzivnoe-intervyu-s-haverom-grasiey-trenerom-rubina

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