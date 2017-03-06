Хави Грасия: "Спартак" - кандидат в чемпионы"

Испанский тренер "Рубина" Хави Грасия в интервью "Реальному времени" подчеркнул, что "Спартак" хорошо провел первую часть сезона. При этом специалист отметил, что и в предыдущие годы красно-белые показывали хороший старт, но после перерыва в их игре наступал спад.

- Можете представить, что "Барселона" 13 лет не может выиграть никакой титул: ни чемпионат, ни кубок? - вопрос Грасии.

- Это совершенно невозможно.

- Сопоставимая по титулованности на внутренней арене команда "Спартак" доказывает, что нет ничего невозможного. Станет ли он чемпионом после 13 лет без каких-либо титулов?

- Не знал (смеется). "Спартак" очень хорошо провел первую часть сезона. Да, они делали это много раз в предыдущие сезоны. Но во второй части они оказывались неспособны поддержать форму. Но думаю, что "Спартак" в этом сезоне - кандидат в чемпионы.

- Чья игра из команд чемпионата России вам больше нравится?

- Мне нравится "Рубин". Он - мой. Я очень ценю свое. Я верю в нашу работу, верю, что мы будем играть с каждым разом лучше и получать лучшие результаты. Я очень верю. А о других командах говорить не хочу.