Хави Грасия: "Сейчас "Урал" - одна из самых успешных команд чемпионата"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия в преддверии матча 20-го тура чемпионата России с "Уралом" заявил, что команда Александра Тарханова сейчас переживает хороший отрезок, но при этом казанцы рассчитывают взять три очка в Екатеринбурге. Специалист подчеркнул форму полузащитника "Урала" Эрика Бикфалви.

– Вам играть против "Урала" и в чемпионате, и в Кубке. Это наложит отпечаток?

– Наши мысли сейчас только о матче чемпионата. Мы далеко не заглядываем. Мы нацелены на три очка, чтобы уйти на паузу на хорошей ноте. Потом будем готовиться к Кубку. Матчи на Кубок – это особые игры. Там невозможна ничья.

– Сильно ли поменялся "Урал" по сравнению с первым кругом? Все-таки там поменялся тренер.

– В данном отрезке это одна из наиболее успешных команд. Бикфалви в отличной форме. Они сохранили свой стиль. Мы помним, как они отыгрались в Кубке с "Краснодаром". Поэтому у них сейчас очень хороший отрезок. (Артур ЕНИКЕЕВ)