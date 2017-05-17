Хави Грасия: "Сделали изменения, так как в последнее время играли не слишком хорошо"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия во флеш-интервью в преддверии матча 29-го тура чемпионата России против ЦСКА объяснил, почему решил сыграть в три центральных защитника. Отметим, что в минувшие выходные казанцы проиграли "Ростову" со счетом 2:4.

– Вы знаете, что система построения футболистов может претерпевать изменения по ходу матча. Посмотрим, как будет развиваться игра, – сказал в эфире канала "Футбол 1" Грасия. – Да, мы внесли коррективы, потому что в последних матчах играли не слишком хорошо. В том числе они затронули и тактическую схему.

Трансляция матча "Рубин" - ЦСКА