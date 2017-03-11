Хави Грасия: "Считаю, что игроки "Рубина" хорошо поработали"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия во флеш-интервью посетовал на качество поля после матча 19-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (0:0). Встреча проходила на стадионе "Центральный" в Казани.

– Что сказали игрокам после матча?

– Я зашел в раздевалку и сразу вышел, пока ничего не успел сказать.

– Три матча подряд "Рубину" не удается завестись. Только в концовке появились какие-то моменты. На ваш взгляд, почему так получается?

– Поле сегодня тоже не способствовало зрелищной игре. Считаю, что ребята хорошо поработали. Они владели инициативой весь матч, к сожалению, не реализовали свои моменты. Да, во втором тайме у соперника были опасные контратаки. Тем не менее ребята старались и боролись до самого конца.