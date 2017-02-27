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Хави Грасия: "Сборы "Рубина" омрачила травма Рочины"

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Главный тренер "Рубина" Хави Грасия доволен подготовкой команды к возобновлению чемпионата России. По словам специалиста, казанцы выполнили все поставленные задачи.

- Мы хорошо работали в Испании, - начал Грасия. - Были и контрольные игры, мы набирали тренировочный и игровой объем. В товарищеских матчах команда проявила себя хорошо.

Обидно, что в последнем матче травму получил Рубен Рочина. Есть повреждения у Лестьенна и Сонга. В остальном мы полностью справились с задачами. Кто может заменить Рочину? У нас есть игроки, которые могут занять его место. Вы знаете, я не очень люблю заранее говорить о составе. Могу сказать лишь, что все поработали хорошо. (Артур ЕНИКЕЕВ)

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