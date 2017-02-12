Хави Грасия: "Сборы длятся долго, поэтому решили отвести "Рубин" на гоночный трек"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия отметил, что его команда в Испании готовится в хороших условиях к возобновлению чемпионата. В один из выходных дней команда посетила гоночный трэк.

- Даже несмотря на то, что целый день лил проливной дождь, погода здесь в целом хорошая и комфортная, - приводит пресс-служба "Рубина" слова Грасии. - Местные условия позволяют полноценно готовиться к старту чемпионата. Ребята всегда работают с большим желанием. Днем ранее у нас был выходной и совместный поход на гоночный трек. Такие мероприятия очень полезны для сплочения коллектива. Таким образом мы решили еще и отвлечь игроков, потому что понимаем, что на них ложится большая нагрузка. Сборы длятся долго, поэтому мы и решили сделать ребятам такой подарок.

Я доволен тем, как работают футболисты, они хорошо тренируются. Считаю, что мы неплохо провели товарищеские матчи. Сейчас перед нами стоит задача – войти в игровой ритм, чтобы возобновить сезон в кондициях, близких к игровым. На этом сборе нам предстоит провести еще два матча, на следующем – еще четыре. За счет игрового объема и времени мы постараемся обрести оптимальную форму.