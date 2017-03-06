19:27 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Хави Грасия: "С воодушевлением ждем возобновления чемпионата"

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Главный тренер "Рубина" Хави Грасия отметил, что доволен работой команды на сборах перед возобновлением чемпионата России. Казанский клуб в 18-м туре премьер-лиги встретится с "Анжи". На данный момент казанский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата страны, "Анжи" идет на 11-й строчке.

– Наши сборы прошли интенсивно, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Грасия. – Работали хорошо. Жаль, что в одном из последних матчей наш игрок получил травму. Теперь же с воодушевлением ждем возобновления чемпионата.

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Материалы REN-TV

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