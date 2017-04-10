17:02 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Хави Грасия: "С "Рубином" творится что-то невероятное"

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Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после ничьей в матче 22-го тура чемпионата России против "Томи" (2:2) посетовал, что его команде не хватило точности.

– Мы нанесли 23 удара по воротам соперника, "Томь" нанесла всего два удара – это невероятно, – сказал Грасия в эфире телеканала "Наш футбол". – Нам не хватило точности при такой статистике.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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pexo48

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17:12

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