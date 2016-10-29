Хави Грасия: "Рубину" предстоит матч с набравшим ход "Локомотивом"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия в преддверии матча 12-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что в игре его подопечных наметился прогресс. Он отметил, что железнодорожники также набрали ход после неудачного старта.

- Я прежде всего концентрируюсь на работе с командой и стараюсь работать на ее благо с той же активностью, с той же отдачей, как и с самого первого дня, - цитирует "Бизнес online" Грасию. - Команда прибавляет, хотя, безусловно, нам всем хочется добиваться более хороших результатов, улучшать наше положение в таблице. И мы будем стараться это делать, в том числе и для того, чтобы порадовать наших болельщиков. Мы надеемся продолжать в том же духе, мы считаем, что мы на правильном пути, и будем стараться улучшать нашу игру и наши результаты, чтобы порадовать всех.

- Что можете сказать про соперника?

- "Локомотив" прибавляет. Динамика их прохождения турнира схожа с нашей. Команда тоже развивается, команда растет, у них, как и у нас, был не очень удачный старт, сейчас они потихоньку набирают форму, в том числе пробились в следующий раунд Кубка. Мы будем играть против команды, которая действительно набрала ход.

Матч "Рубин" - "Локомотив" состоится 31 октября, начало - в 19.30 по московскому времени.