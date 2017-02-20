Хави Грасия: "Рубину" было непросто организовывать свои атаки"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после победы над южнокорейским "Соннамом" (2:0) подчеркнул, что эта встреча стала хорошей проверкой для его команды.

– Я считаю, что получился очень хороший матч, соперник действовал упорно и сразу предложил высокий темп игры, – приводит официальный сайт "Рубина" слова Грасии. – На самом деле нам было непросто организовывать свои атаки, тем не менее, такие игры нужно уметь играть. Это была проверка для нас, как мы умеем вырывать победу в равных матчах. Считаю, что наша команда показала, что способна выигрывать при такой плотности.

– Обычно "Рубин" проводит много замен во время матчей. Почему сегодня была только одна?

– У нас была задача дать всем футболистам сыграть по 90 минут. Замена Ильзата Ахметова связана только с тем, что у него появились болевые ощущения, поэтому вышел Рифат Жемалетдинов.