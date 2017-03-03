Хави Грасия: "Рубин" заслуживал большего в матче против "Спартака"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия в преддверии матча 18-го тура чемпионата России с "Анжи" подчеркнул, что казанцы намерены добрать очки, упущенные в первой половине сезона. По его словам, перед зимней паузой команда набрала хороший ход.

- В команде хорошее настроение и не только из-за победы в Кубке, - сказал Грасия. - Полуфинал будет в апреле, а сейчас мы думаем о чемпионате. Вспоминая последний матч против "Спартака" в прошлом году, можно сказать, что команда работала хорошо, тогда мы заслужили больше. Тогда команда набрала хороший ход. Сейчас мы должны перенести это на ближайшие матчи. Мы хотим добрать те очки, которые упустили в начале сезона. (Артур ЕНИКЕЕВ)