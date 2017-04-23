Хави Грасия: "Рубин" сам создал себе неприятности"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия считает, что его команда сама создавала себе сложности в матче 24-го тура премьер-лиги с "Крыльями Советов" (0:0). По его словам, особенно сложным получился первый тайм.

– Что касается сегодняшней игры, то в первом тайме нам пришлось непросто, – цитирует официальный сайт "Крыльев Советов" наставника казанцев. – Нам не удались короткие и средние передачи, и мы сами создали себе неприятности. Во втором тайме у нас было больше моментов, мы проводили больше времени на половине поля соперника. У "Крыльев" было много ударов и моментов. Но в итоге ничья.

– Какая ситуация с Бурлаком?

– У Бурлака повреждение. Насколько серьезное – не знаю. Но какое-то время он пропустит.

– Максим Лестьенн в первой половине сезона практически не играл, а сейчас играет стабильно. С чем это связано?

– Попадание в состав зависит только от самих футболистов.

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Рубин"