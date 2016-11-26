Хави Грасия: "Рубин" показал цельную игру в матче с ЦСКА"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после ничьей с ЦСКА (0:0) в гостевом матче 15-го тура чемпионата России подчеркнул, что команда показала цельную игру. По словам испанского специалиста, "Рубин" с каждой игрой выглядит более сбалансированно, передает корреспондент "СЭ" Евгений ЗЫРЯНКИН.

– Наша команда показала цельную игру, – подчеркнул Грасия. – Матч потребовал от нас много работать в обороне, поэтому в первом тайме не хватило активности в атаке, во втором тайме мы смогли это исправить. Обе команды могли как победить, так и проиграть, все зависело от фортуны. С каждым матчем мы выглядим все более цельно и сбалансированно, и за эту игру я могу поставить своим игрокам высокие оценки, даже несмотря на то, что нам не удалось победить.

Долго не делал замен, потому что меня все устраивало в игре, и я не хотел что-нибудь нарушить. К сожалению, мы потеряли из-за травмы Рочину, пришлось перевести на его позицию Саму (Самуэля Гарсии. – Прим. "СЭ") и выпустить Марко (Девича. – Прим. "СЭ"). Кроме того, получил повреждение Камболов. Этим и были вызваны замены.