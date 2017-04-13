Хави Грасия: "Рубин" не теряет оптимизма"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия в преддверии домашнего матча с "Краснодаром" в 23-м туре чемпионата России отметил, что не теряет оптимизма, несмотря на плохие результаты. По его словам, команда готовится очень серьезно.

– У вас отличное настроение, несмотря на последние результаты. Какова атмосфера в команде?

– Да, наши результаты в последних матчах были не очень хорошие, но мы не теряем оптимизма. Сейчас команда переживает, но очень настроена на "Краснодар".

– Как вы будете играть против "Краснодара"?

– А вы мне можете сказать, как будет играть "Краснодар? Эта команда играет по схожей модели и в Европе и в РФПЛ. Что касается нас, то мы перешли на другую схему игры. Сейчас я не буду говорить о тактике, но мы готовимся очень серьезно.

– В последних матчах "Рубин" пропускал из центральной зоны. Нет ли сожаления, что зря, отпустили Кверквелию?

– Когда команда играет неудачно и не показывает результат, то всегда начинаются разговоры и вопросы о футболистах, которые не играют или ушли или в запасе. Давайте не будем тосковать о тех кто ушел, а сосредоточимся на тех, кто сейчас в команде. Ошибки случаются, но мы работаем над ними. Будем надеяться, что игроки вернутся на свой уровень.

– Все-таки, почему не играет Кузьмин?

– Потому что играет Бауэр.

– Несмотря на не лучшие результаты. Ильсур Метшин высказался, что полностью доверяет вам.

– Я высоко ценю поддержку президента. Для меня это важно. Но я понимаю, что из-за плохого результата могут звучать разные мнения. Я концентрируюсь на своей работе. (Артур ЕНИКЕЕВ)