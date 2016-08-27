Хави Грасия: "Рубин" не очень доволен ничьей с "Оренбургом"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия признался, что рассчитывал на большее в матче 5-го тура премьер-лиги с "Оренбургом" (1:1). По его словам, главным оружием соперника стали стандартные положения.

– Получилась такая игра, что, если бы мы не забили на последних минутах, мы бы проиграли. Я считаю, что мы начали хорошо матч, хорошо владели мячом, больше наносили ударов, – цитирует официальный сайт "Рубина". – Но пропустили гол в результате контратаки на последних минутах первого тайма. Главное оружие "Оренбурга" – стандартные положения, и они осуществляли подходы к нашим воротам именно за счет стандартов. И в обороне при стандартах мы сыграли сегодня хорошо. То, что счет стал не в нашу пользу, это было несправедливо. Всегда сложно играть, проигрывая в счете, но мы здорово боролись, поработали на поле, ребята действовали от сердца, были моменты, когда мы рисковали, но ребята здорово поборолись. Мы не очень довольны ничьей, но вся эта активность вылилась в гол. Конечно, нам хотелось добиться большего.

– Опыт игры в разных странах поможет вам сказать, насколько инфраструктурно Оренбург готов к премьер-лиге?

– Ни в коем случае не буду говорить плохо об Оренбурге. Мне очень нравятся команды, которые поднимаются в высший дивизион, которые уважают соперника, которые играют в футбол. Следует давать время подобным командам, несмотря на то, что у них еще нет должной инфраструктуры, не судить строго. Уверен, что развитие инфраструктуры в Оренбурге пойдет должным образом.