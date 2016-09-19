Хави Грасия: "Рубин" действовал очень неслаженно в обороне"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после поражения в матче 7-го тура чемпионата России от "Зенита" (1:4) высоко оценил класс соперника. Наставник критично отозвался о действиях своих подопечных в обороне, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Соперник сегодня выглядел сильнее, – сказал Грасия. – В итоге это привело к крупному результату. Мы провели сложный матч, и сейчас надо думать о следующей игре. Сегодня мы дали слишком много свободы "Зениту", и он ей воспользовался. Постарались вернуться в игру после перерыва с помощью двух замен, но наши действия в обороне были очень неслаженными.

– Почему у "Рубина" ничего не получилось в атаке? Болельщики "Рубина" говорят о смене тренера. Это справедливо?

– У нас было много неточностей в передачах. Очень редко делали два-три точных паса подряд. Теряли мяч с простых ситуациях. В перерыве мы выпустили Оздоева. Рассчитывали на большее развитие в атаке. Еще выпустили Лестьенна в надежде на его скоростные качества, что он сможет создать глубину атаки. Но наши ожидания не оправдались. Во втором тайме мы пропустили больше, чем в первом... А второй вопрос не ко мне.