Хави Грасия: "Рубин" действовал очень неслаженно в обороне"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после поражения в матче 7-го тура чемпионата России от "Зенита" (1:4) высоко оценил класс соперника. Наставник критично отозвался о действиях своих подопечных в обороне, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.
– Соперник сегодня выглядел сильнее, – сказал Грасия. – В итоге это привело к крупному результату. Мы провели сложный матч, и сейчас надо думать о следующей игре. Сегодня мы дали слишком много свободы "Зениту", и он ей воспользовался. Постарались вернуться в игру после перерыва с помощью двух замен, но наши действия в обороне были очень неслаженными.
– Почему у "Рубина" ничего не получилось в атаке? Болельщики "Рубина" говорят о смене тренера. Это справедливо?
– У нас было много неточностей в передачах. Очень редко делали два-три точных паса подряд. Теряли мяч с простых ситуациях. В перерыве мы выпустили Оздоева. Рассчитывали на большее развитие в атаке. Еще выпустили Лестьенна в надежде на его скоростные качества, что он сможет создать глубину атаки. Но наши ожидания не оправдались. Во втором тайме мы пропустили больше, чем в первом... А второй вопрос не ко мне.
faridzag
Не было передач в одно касание. Решения игроками принимались с опозданием. Не было быстроты мышления. Играли с опаской за свои "ворота". Санчес - слабое звено защиты Рубина. Грассия никакой, он выглядит растерянным, когда проигрывает два мяча. Он не управляет командой. Нужно меньше болтать, а больше делать, синьор Грассия. Журналисты, сделайте подборку, сколько матчей выиграла, команда Грассия, когда пропускала - первая. И с этим тренером хотят выиграть Кубок УЕФА в 2020 году. Грассия, вы породили Санчеса, он Вас и погубит в Рубине. Санчес медлительный. Когда вы поймете, что Кверквелия лучше? Вы же строите команду от защиты, и должны были давно понять, что Санчес уже давно не тот. В Греции на него уже не рассчитывали, а вы его взяли в Рубин. Ещё, есть МВила, его игнорировать, большая ошибка тренера.
22:07
Singbеrt7
Рубин играл так, как будто только вчера собрались. Жалкое и убогое зрелище. Оборона полный отстой. Мысли ноль, слаженных командных действий нет. Проигрывать можно по разному, 4-1 не отражает счета на табло, могли огрести еще 3-4 гола. В общем так и хочется сказать, верните Билла, тот со сбродом занял 5-е место и попал в ЕК, а здесь такие игроки, и не понятно во что играют. Каждый матч ротация, только сегодня играл после Урала тот же состав.
22:02