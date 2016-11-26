Хави Грасия: "Рубин" был лучше ЦСКА во втором тайме"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после ничьей в матче 15-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0) остался доволен итогом встречи. Наставник отметил, что обе команды имели моменты, но не хотели рисковать.

– Я доволен игрой, несмотря на ничью, – сказал Хави Грасия в эфире телеканала "Наш футбол". – "Рубин" провел хороший матч. Во втором тайме мы действовали лучше. Голевые моменты были у нас и у соперника. Очевидных моментов было немного. Обе команды не хотели рисковать. Я доволен, что набрали одно очко.

Сегодня могла сказаться усталость и погода, но мы хорошо сыграли против команды, которая претендует на самые высокие места. Баланс между атакой и обороной? Всегда есть моменты, в которых хочется прибавлять. В целом сыгранность команды улучшается. Я доволен.