16:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Хави Грасия: "Рубин" был лучше ЦСКА во втором тайме"

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Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после ничьей в матче 15-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0) остался доволен итогом встречи. Наставник отметил, что обе команды имели моменты, но не хотели рисковать.

– Я доволен игрой, несмотря на ничью, – сказал Хави Грасия в эфире телеканала "Наш футбол". – "Рубин" провел хороший матч. Во втором тайме мы действовали лучше. Голевые моменты были у нас и у соперника. Очевидных моментов было немного. Обе команды не хотели рисковать. Я доволен, что набрали одно очко.

Сегодня могла сказаться усталость и погода, но мы хорошо сыграли против команды, которая претендует на самые высокие места. Баланс между атакой и обороной? Всегда есть моменты, в которых хочется прибавлять. В целом сыгранность команды улучшается. Я доволен.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
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