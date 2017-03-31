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Хави Грасия: "Рочина работает в общей группе"

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Главный тренер "Рубина" Хави Грасия в преддверии матча 21-го тура против "Зенита" заявил, что иностранные футболисты казанского клуба находятся в хорошем состоянии, передает корреспондент "СЭ" Артур ЕНИКЕЕВ. Специалист отметил, что нападающий Рубен Рочина, забивший два мяча в 15 играх премьер-лиги, занимается в общей группе команды.

– Каково физическое состояние Рочины, Сонга, Лестьенна и Кузьмина?

– Все находятся в хорошем состоянии, – сказал Грасия. – Рочина почти восстановился. Состояние у него не самое лучшее, но он тренируется в общей группе.

– Как вы оцените матч с "Уралом"? Особенно эпизод с пропущенным голом.

– Несмотря на результат игры в Екатеринбурге, были и положительные моменты. Мы нанесли больше всех ударов в туре. Есть в чем прибавлять, в том числе и в обороне. В моменте с голом в нашей штрафной находился один соперник и девять наших игроков. Но даже при этом у нас были моменты для того, чтобы вырвать победу.

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