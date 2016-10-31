Хави Грасия: "Результат матча с "Локомотивом" определили детали"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после домашней победы в матче 12-го тура чемпионата России над "Локомотивом" (2:0) отметил хорошую игру команды в обороне. По словам специалиста, результат встречи определили детали.

– Сегодня была равна игра, но мы хорошо ее отработали, – приводит официальный сайт "Рубина" слова Грасии. – Игра была непростой, и у соперника были хорошие моменты, но мы хорошо сыграли в обороне, ребята не отключились и во втором тайме мы забили два гола со "стандартов". Стоит отметить две подачи Дениса Ткачука и смелое завершение в первом случае Тараса Бурлака, которое в итоге привело к голу Максима Канунникова, а во втором случае – Жонатаса. Игра была равной, и эти детали определили результат. Но этих деталей бы не было, если бы ребята отключились. Очень важно уметь находить варианты побеждать в подобных играх, которые носят равный характер.