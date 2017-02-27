Хави Грасия: "Рассчитываю, что во второй части сезона "Рубин" проведет 16 матчей"

Главный тренер казанского "Рубина" Хави Грасия рассчитывает на то, что во второй части сезона казанцы проведут 13 матчей в чемпионате России, а также 3 встречи в Кубке страны. По словам специалиста, сейчас команда должна сосредоточиться на том, чтобы демонстрировать хорошую игру.

- Надеюсь, что мы сыграем именно 16 матчей, - начал Грасия. - Сейчас наша задача - показывать хорошую игру. Да, в составе были изменения. Некоторые игроки нас покинули, но мы должны сделать так, чтобы все, кто есть в наличии, принесли нам пользу.

Последний контрольный матч прошел в закрытом режиме? Если я сейчас раскрою секрет, то он уже не будет секретом. Информация все равно доступна. Матч записывали норвежцы, никаких намерений скрывать состав не было.

Последняя встреча была отменена, потому что мы опасались, что кто-то из игроков может получить травму. Раньше мы потеряли Рочину, Сонга и Лестьенна, то некоторым игрокам пришлось бы сыграть два матча за два дня, а это риск. Мы провели тренировку. (Артур ЕНИКЕЕВ)