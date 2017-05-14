Хави Грасия: "Посмотрим, что предложит "Ростов"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия в преддверии матча 28-го тура чемпионата России с "Ростовом" отметил, что казанцы будут отталкиваться от игры соперника. Специалист также добавил, что полузащитник Александр Сонг оправился от травмы и может помочь команде.

– Если возвращаться к первому кругу, игра получилась достаточно закрытая (0:0), – подчеркнул в эфире телеканала "Наш футбол" Грасия. – Характер игры зависит от обоих соперников. Посмотрим, как будем развиваться игра и что предложит соперник. Алекс оправился от травмы, можем на него рассчитывать.

Трансляция матча "Рубин" - "Ростов"