21:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Хави Грасия: "После победы над "Уралом" с плеч "Рубина" свалился рюкзак"

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Главный тренер "Рубина" Хави Грасия подчеркнул, что казанцы могли победить с более крупным счетом в матче 6-го тура чемпионата России над "Уралом" (3:1). По его словам, этот выигрыш снял напряжение с команды.

- Игра получилась цельная, у нас было много моментов, - сказал Грасия в эфире телеканала "Наш футбол". - "Рубин" мог и раньше увеличить преимущество в счете. Решающим стал момент, когда забили третий мяч, учитывая время до конца игры.

Мне хотелось бы поздравить своих подопечных за моменты, которые получались, а не критиковать их. С наших плеч свалился двадцатикилограммовый рюкзак. Легче нам не будет, но напряжение понемногу уходит.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 6-й тур

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