Хави Грасия после победы над "Спартаком" выделил бы в "Рубине" игрока, которого зовут Команда

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия в интервью клубной пресс-службе после победы в товарищеском матче над "Спартаком" (4:2) не стал выделять кого-то из своих игроков персонально. Кроме того, испанский специалист еще раз подчеркнул, что в казанской команде нет ни основных игроков, ни запасных.

– Вы бы выделили кого-то индивидуально?

– Я бы выделил одного игрока, и этого игрока зовут Команда.

– Можно ли состав, который сегодня играл, назвать основным?

– Я уже говорил, что в нашей команде нет ни основных игроков, ни запасных, все игроки одинаково важны. Сегодня мы стремились дать футболистам игровое время.