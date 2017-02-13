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Хави Грасия после победы над "Спартаком" выделил бы в "Рубине" игрока, которого зовут Команда

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Главный тренер "Рубина" Хави Грасия в интервью клубной пресс-службе после победы в товарищеском матче над "Спартаком" (4:2) не стал выделять кого-то из своих игроков персонально. Кроме того, испанский специалист еще раз подчеркнул, что в казанской команде нет ни основных игроков, ни запасных.

– Вы бы выделили кого-то индивидуально?

– Я бы выделил одного игрока, и этого игрока зовут Команда.

– Можно ли состав, который сегодня играл, назвать основным?

– Я уже говорил, что в нашей команде нет ни основных игроков, ни запасных, все игроки одинаково важны. Сегодня мы стремились дать футболистам игровое время.

Дополнительная информация

http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/6597-havier-grasiya-dovolen-tem-kak-porabotali-futbolisty

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