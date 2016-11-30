Хави Грасия: "После гола "Рубин" стал бояться потерять преимущество"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия отметил закрытый характер игры в матче 16-го тура премьер-лиги с "Арсеналом" (1:0). Он выразил удовлетворение тем, как сыграла его команда.

– Считаю, что игра получилась закрытая. Во втором тайме мы стали играть активнее, начали создавать моменты. А после гола футболисты побоялись потерять преимущество. И соперник в конце создал два опасных момента, мог сравнять счет. Я доволен, что все-таки мы набрали три очка, – заявил в эфире телеканала "Футбол 3" Грасия. – Почему не может забить Жемалетдинов? У Рифата хорошие данные. Голы придут. Он молод, полон желания. Он здорово работает на тренировках. Я им доволен. Рифат прибавил в оборонительной работе.